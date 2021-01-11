Сотрудники российского посольства в Испании решили самостоятельно справиться с последствиями снежного циклона «Филомена» в Мадриде и дружно расчистили дорогу к зданию дипломатического представительства, не дожидаясь обещанных снегоуборочных машин. Об этом в понедельник, 11 января, сообщается на странице посольства РФ в соцсети Facebook.- Сегодня дипломаты и административно-технический состав посольства решительно вступили в борьбу с последствиями непогоды. Местные жители подходили к россиянам, чтобы выразить уважение и благодарность за эту акцию доброй воли, - отметили представители посольства.Они пошутили, что особый восторг у испанцев вызвали необычные орудия труда российских дипломатов – самодельные лопаты для уборки снега, которые самостоятельно соорудил один из сотрудников посольства. В магазинах Мадрида подобных товаров не оказалось.- Тем временем посол Корчагин с коллегами откапывал занесенную снегом резиденцию, подавая пример соседям и своим сослуживцам, - добавили в посольстве России.Напомним, метеорологи Испании объявили с 7 января тревогу на территории многих регионов из-за снегопадов, похолодания и ветра. Сильнее всего из-за мощного снегопада пострадал Мадрид: высота снежного покрова в столице достигает 60 сантиметров. По меньшей мере три человека погибли из-за обрушившейся на территорию Испании сильнейшей бури со снегопадами, сильными порывами ветра и дождями.