Врезавшийся в колонну военных автобусов российского министерства обороны на Новорижском шоссе в Подмосковье водитель арендовал самосвал Scania у частной фирмы ООО «Триумф ВНВ». Об этом в понедельник, 11 января, в интервью агентству ТАСС сообщила глава организации Наталья Попович.- Это наша машина Scania, однако водитель у нас не работает. Он взял у нас самосвал в аренду и занимался частными заказами, которые выполнял на нашем автомобиле, - рассказала гендиректор. Других подробности о водителей она рассказать не смогла.Фирма «Триумф ВНВ» занимается оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалам.Напомним, что водитель въехавшего в автобусы Минобороны РФ на Новорижском шоссе грузовика уже задержан полицией. На трассе М-9 при повороте на деревню Глухово самосвал въехал в четыре военных автобуса, в результате погибли четверо военнослужащих. Всем пострадавших оказывается медицинская помощь.ПО ТЕМЕГрузовик протаранил колонну военных автобусов на Новой РигеПогибли четыре человека, более 50 пострадали (подробности)