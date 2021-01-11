Республиканцы в американской Палате представителей заблокировали быстрое рассмотрение проекта закона, который призывает вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к конституции для отстранения Дональда Трампа должности президента США. Об этом сообщает агентство Associated Press.Демократы до этого предложили одобрить резолюцию после быстрого рассмотрения, то есть единогласно без проведения поименного голосования, однако республиканцы с такой позицией не согласны. Демократы теперь планируют вынести документ на голосование во вторник, 12 января.Резолюция призывает вице-президента созвать кабинет для того, чтобы воспользоваться 25-й поправкой и объявить президента неспособным выполнять свои обязанности. В этом случае и.о. президента Соединенных Штатов должен стать вице-президент.Ранее Палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Дональда Трампа, который состоит из одной статьи обвинения - подстрекательства к мятежу.