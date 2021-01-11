Управление финансового надзора FCA призвало держателей биткоина и других виртуальных валют среди инвесторов готовиться к возможной потере всех денежных средств из-за неудачных вложений. Об этом сообщается издание CNBC, ссылаясь на заявление ведомства.Эксперты сослались на практику, к которой в последнее время прибегают некоторые инвестиционные компании Великобритании. Они предлагают новые инвестиционные продукты, которые привязаны к различным криптовалютам, в том числе к биткоину, а также займы в них. По таким продуктам компании обещают высокую доходность, превышающую возможную выгоду по традиционным инвестиционным продуктам. В случае неудачного вложения инвесторы могут потерять все деньги.Предупреждение FCA вышло на фоне резкого снижения стоимости биткоина и некоторых других криптовалют. Сегодня биткоин резко потерял в цене более 20%, опустившись до 30 тысяч долларов.