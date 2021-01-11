Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин поддержал предложение сделать сигареты самозатухающими.Сейчас данная инициатива обсуждается в Минздраве и МЧС России. Ведомства допускают, что требования к продукции будут изменены, а по новым правилам сигареты должны самозатухать.Общественники уверены, что нововведение позволит уберечь от многих трагедий.- Если это технически возможно, то в принципе инициатива полезная. Действительно, несчастные случаи бывают, их достаточно немало, - отметил Гринин в беседе с Rt.Часто пожары в частном секторе случаются именно из-за курения.- Нетрезвые граждане засыпают в постели с сигаретами и случается трагедия. Если бы упавшая сигарета могла затухнуть, то куча жизней будет спасена. Ведь в огне погибает не только сам курильщик, но и невинные жертвы, - отметил эксперт.- Если эта инициатива хотя бы один-два пожара ликвидирует на корню, это уже, значит, полезная инициатива, — заключил специалист.Тем временем в прошедшем 2020 году россияне стали курить в два раза меньше нелегальных сигарет. Причиной стали введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения на перемещения по миру. В 2019 году нелегальной была каждая седьмая сигарета в России, а в 2020, для сравнения, — уже каждая четырнадцатая, пишет ФАН.