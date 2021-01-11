Эксперты исследовательского холдинга «Ромир» составили топ-10 музыкальных исполнителей, которые пользуются наибольшим доверием среди жителей России. Тройка лидеров данного рейтинга остается неизменной с момента прошлого опроса, говорится в сообщении компании.Первое место в топе заняла советская и российская эстрадная певица, композитор Алла Пугачева. На втором месте оказалась телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова. Третье место в рейтинге доверия со стороны россиян занял рок-музыкант, поэт и общественный деятель Сергей Шнуров.В пятёрку лидеров в этот раз вошли также Василий Вакуленко (Баста) и Полина Гагарина.В осеннем рейтинге доверия тройка лидеров выглядела таким же образом, однако десятку лидеров в этот раз также попал Юрий Шевчук, потеснивший Егора Крида. В опросе исследовательского холдинга приняли участие 2 400 жителей крупных городов России в возрасте старше 14 лет, которых спросили, кому из российских публичных личностей они доверяют больше остальных. Варианты ответы не предлагались, выбор делался исходя из их личных предпочтений опрашиваемых.Рейтинг доверия ТОП-10 музыкальных исполнителей, которые пользуются наибольшим доверием у россиян:1 Алла Пугачева2 Ольга Бузова3 Сергей Шнуров4 Василий Вакуленко (Баста)5 Полина Гагарина6 Филипп Киркоров7 Лолита Милявская8 Дима Билан9 Сергей Лазарев10 Юрий Шевчук