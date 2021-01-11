Литовский власти заявили о своей готовности изменить название Белоруссии в официальном обороте при согласии белорусской стороны. Глава министерства иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис после встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской заявил, что нынешнее название Белоруссии «трактует ее как часть России». Об этом он сказал в ходе беседы с журналистами в понедельник, 11 января.- Если белорусская сторона выразит такое пожелание, с удовольствием обсудим этот вопрос, как мы уже поступили, изменив наименование Грузии. Нынешнее название республики трактует Белоруссию как часть России, - заявил министр.Как именно литовский власти хотят переименовать Белоруссию, Габриэлюс Ландсбергис не уточнил. Сейчас принятое в литовском языке название страны – Baltarusija.Ранее литовская Государственная комиссия по языку VLKK официально переименовала Грузию в Сакартвело.