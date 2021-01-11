Страны мира едва ли смогут достичь коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в текущем году. Об этом в понедельник, 11 января, во время брифинга сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.Она отметила, что еще год назад никто не могу и представить, что в мире так быстро появится сразу несколько вакцин от коронавируса.- Они поступят во все страны, но мы должны быть терпеливыми. Важно также не забывать о мерах по предотвращению распространения заболевания, которые нам необходимо соблюдать как минимум до конца 2021 года. Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых стран будут оставаться незащищенные люди, - считает специалист Всемирной организации здравоохранения.Поэтому, добавила Сумья Сваминатан, меры безопасности должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых людей.Ранее российский сенатор Алексей Пушков перечислил три главные проблемы для России в 2021 году. По словам парламентария, это выход из пандемии коронавирусной инфекции, изменение внешней политики США и диктат интернет-гигантов.