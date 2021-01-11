Фанаты известного американского фильма «Один дома 2» потребовали вырезать кадры с Дональдом Трампом из кинокартины. Такие призывы поклонников фильма связаны со штурмом здания Капитолия и беспорядками в Вашингтоне, которые устроили сторонники проигравшего выборы республиканца. Об этом в понедельник, 11 января, пишет издание NME.«Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» вышел на экраны в 1992 году. Действующий президент Соединенных Штатов сыграл в этой картине эпизодическую роль - он появляется всего лишь один раз. Фанаты комедии предлагают до следующего Рождества убрать из фильма сцену, где персонаж Дональда Трампа объясняет юному главному герою, как пройти в лобби отеля «Плаза».Кстати, в 2019 году в Канаде телеканал СВС решил вырезать эту сцену из рождественской картины.Исчезновение кадров с президентом США из рождественского фильма фанаты тогда назвали политическим заказом, однако телеканал заверил их, что оригинальную версию фильма пришлось сократить из-за ограниченного эфирного времени.