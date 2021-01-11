Во всех американских штатах с этой недели и до инаугурации нового избранного президента Джозефа Байдена планируют вооруженные акции протеста. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, журналист ABC News Аарон Катерской. В своем материале он ссылается на документ ФБР.- ФБР получило информацию о некоей вооруженной группировке, которая намерена 16 января отправиться в Вашингтон. В случае отстранения Конгрессом президента Дональда Трампа может начаться восстание во всех 50 штатах, - написал журналист на своей странице в Twitter.Отмечается, что данная группа призывает к штурму зданий судов и административных зданий правительства штата, местного и федерального правительства в случае смещения республиканца с должности. Журналист пишет, что протесты планируются в столицах штатов с 16 по 20 января, а также у Капитолия в Вашингтоне с 17 по 20 января.Напомним, 6 января этого года протестующие сторонники Дональда Трампа после митинга штурмом взяли здание Капитолия и устроили беспорядки, в результате которых погибли пять человек. После этого демократы призвали к импичменту Трампа.