Новый штамм коронавирусной инфекции, которые накануне обнаружили у четырех жителей Японии, пока что не сделал заболевание более агрессивным. Об этом в понедельник, 11 января, в ходе брифинга заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.- На выходных японские врачи сообщили ВОЗ о новой мутации коронавируса. Чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые варианты вируса. Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что значительно осложнит работу здравоохранения, которая и так уже на грани, - отметил глава Всемирной организации здравоохранения.Он напомнил о важности ношения масок и соблюдения социальной дистанции. Гебрейесус пояснил, что ограничение распространения вируса снижает риски появления новых штаммов заболевания.Напомним, накануне медики в Японии обнаружили новый вариант коронавируса четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии. Этот штамм оказался отличным от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР. Пока что ученые не оценили его заразность, летальность и эффективность методов лечения.Как сообщал сайт kp.ru, в России в конце декабря зафиксировали первый случай \\"британского\\" штамма коронавируса у человека, которые вернулся из Великобритании. Глава Роспотребнадзора заявила, что существующие российские вакцины могут эффективно противостоять этому варианту инфекции.Кроме того, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России есть свой уникальный штамм коронавируса на подобие британского.