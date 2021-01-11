Минпросвещения и Минцифры России предложили внедрить в школах систему распознавания лиц. Это следует из проекта приказа, который в понедельник, 11 января, опубликовали на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.В проекте предлагается утвердить стандарт «Цифровая школа». В частности, он предполагает оснащение российский школ средствами видеонаблюдения для контроля за процедурой проведения государственной итоговой аттестации, а также безопасности учеников. Система может включать средства организации видеосвязи, систему видеонаблюдения и видеоаналитики.- Видеоаналитика позволит постоянно осуществлять мониторинг образовательного процесса и распознавание лиц, фиксировать число вошедших и вышедших в образовательное учреждение, контролировать оставленные предметы, скопление людей, дым и огонь, - говорится в проекте приказа.При формировании этой системы могут быть реализованы интеграции с системой биометрических учетов российского министерства внутренних дел, которая используется для поиска преступников и подозреваемых, а также системами 112 и «Безопасный город»