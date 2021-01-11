На сайте Госдепа сообщили об \\"увольнении\\" 45 президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.- Срок полномочий Дональда Трампа истек 11 января 2021 года в 19:48:41, - говорится в сообщении на сайте Госдепа.Спустя буквально пару минут после этого сообщения, ссылка на публикацию американского ведомства перестала работать, а вместо сообщения появилась информация о технических работах.- К сожалению, на этом сайте в настоящее время возникают технические проблемы. Пожалуйста, попробуйте снова через пару минут, - написано на странице, где преждевременно \\"уволили\\" Трампа.