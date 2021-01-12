Власти американского штата Нью-Йорк намерены официально легализовать марихуану. На это решение их в некотором смысле подтолкнула пандемия.Все дело в том, что таким образом власти смогут частично компенсировать потери, понесенные экономикой штата из-за коронавируса. Об этом губернатор штата Эндрю Куомо сообщил во время выступления в Олбани (штат Нью-Йорк) с речью об экономической ситуации в штате.- Губернатор добивается легализации марихуаны в рекреационных целях, - уточнила газета New York Post.В случае одобрения его инициалы, в казну будут поступать ежегодно около 300 миллионов долларов.