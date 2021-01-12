Задержанный водитель самосвала, который въехал в колонну военных автобусов в Московской области, не признает свою вину в ДТП.- Водитель самосвала в настоящее время не признает свою вину. Он считает, что военные не обеспечили безопасность прохождения колонны, - рассказал ТАСС источник. Сейчас в причинах и деталях аварии разбираются следователи, они уже завели уголовное дело. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и теперь занимаются допросом потерпевших.Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 11 января на Новой Риге произошло серьезное ДТП в результате которого погибли четверо военнослужащих, еще несколько десятков человек пострадали.26-летний водитель на самосвале протаранил колонну военных автобусов, которые были припаркованы вдоль обочины. Уже установлено, что в этот день молодые военнослужащие возвращались с полигона в часть на Рублевском шоссе.