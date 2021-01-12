Парламентарии от партии ЛДПР внесли в Государственную думу РФ законопроект о возможности проведения дополнительной индексации пенсий в стране в течение года. Об этом в своем Телеграм-канале написал один из авторов проекта, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.- Предлагается осуществлять дополнительную индексацию социальных и страховых пенсий и фиксированной выплаты к страховой пенсии. В случае принятия проекта указанные пенсии и фиксированная выплата будут индексироваться, - говорится в пояснительной записке к документу.