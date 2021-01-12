Американской убийце-потрошительнице Лизе Монтгомери сделают смертельную инъекцию за удушение беременной женщины в Миссури.Как сообщает Мirror, ранее девушка была признана виновной в убийстве беременно женщины из которой она вырезала и похитила ребенка.Монтгомери считается в США федеральной заключенной. Это, если казнь состоится, будет первый за последние почти 70 лет случай наказания виновной женщины за убийство. Однако издание сообщается, что спасти преступнице от смерти может только Дональд Трамп, но шансы на \\"беспрецедентный акт помилования в последнюю минуту\\" ничтожен.Издание также отмечает, что для многих, несмотря на то, что ее вина никогда не ставилась под сомнение, лишение ее жизни станет поворотным моментом в смертоносной правовой системе Америки. Около десяти тысяч граждан страны считают, что убийство она совершила из-за того, что ее все время подводила ее семья и общество.- Мало кто мог представить себе поистине ужасное воспитание, которое она пережила, во время которого ее неоднократно насиловали, заставляли заниматься детской проституцией и все время подвергали садистскому обращению, - говорится в публикации.Напомним, будучи на 7 месяце беременности 36-летняя (на тот момент) Лиза пережила ужасное - у нее случился выкидыш. При этом женщина скрыла этот факт ото всех, включая мужа. Идея о необходимости обзавестись ребенком ее не покидала. Тогда Лиза нашла в интернете объявление о продаже щенков, которое разместила беременная, подходящая по срокам, 23-летняя Бобби Джо. Под предлогом покупки животного Лиза попала в дом Бобби , где задушила ее, а после вспорола ей живот, забрав ребенка с собой.Как писал сайт kp.ru, после случившегося потрошительницу-Лизу усиленно допрашивали следователи и обследовали психиатры. Самое необычное в этой истории то, что вырезанная из живота матери восьмимесячная Виктория Джо Стиннет, появившаяся на свет при столь трагических обстоятельствах, осталась жива. Врачи заверили, что ребенок здоров. Сейчас девочке 15 лет.