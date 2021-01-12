Последние новости на утро 12 января 2021 года: Землетрясение в Иркутске 12 января 2021 разбудило горожан. Очень ощутимые подземные толчки граждане ощутили около 05.34 утра (по местному времени), и сразу повыскакивали из своих кроватей. Сила толчков в Иркутске составила 5 баллов. Жертв и разрушений нет. Специалисты установили, что эпицентр находился в Монголии, в 34 километрах от поселка Турт. Интенсивность в эпицентре оценивается в 8,7 баллов. По предварительным данным, землетрясение было нетипичное, длиннопериодное, то есть качало дольше, чем обычно.Действующий американский президент Дональд Трамп объявил о введении режима ЧС в Вашингтоне. Такое решение он принял для обеспечению безопасности перед инаугурацией Джо Байдена. Туда политик направил федеральную помощь.Путин, Алиев и Пашинян разблокировали Карабах. Для конкретной работы будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств - Азербайджана, Армении и России.Восемь человек погибли при пожаре в Екатеринбурге, среди жертв - 7-летняя девочка. Возгорание произошло в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома по улице Рассветной. Пожарные эвакуировали 90 человек. Ведется расследование причин ЧП.Российский президент Владимир Путин призвал прокуратуру жестко пресекать коррупцию в стране. Он также указал на необходимость наращивания усилий в борьбе с экстремизмом и преступностью, в том силе при нецелевом использовании бюджета.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил российскую делегацию на первый саммит \\"крымской платформы\\". На повестке дня будет только один вопрос о \\"модальности выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополя\\".\\"Мужайтесь, зима наступила\\": Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении экстремально холодной погоды. Он рассказал kp.ru, что ждать москвичам и жителям Центра России в ближайшие дни.