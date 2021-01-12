Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил спад в выявлении новых случаев коронавируса в России.Он считает, что резкий скачок инфицированных уже не произойдет, а на спад заболеваемости оказывает влияние погода.\\"Мне очень нравится погода. Если сейчас будет хорошо работать вентиляция в общественном транспорте, то я не думаю, что будет значительный рост\\", - передает слова Жемчугова РИА Новости.Он напомнил слова специалистов о том, что низкие температуры оказываются губительными для вируса. На ситуацию не повлияет даже распространение \\"британского\\" штамма\\".Напомним, что ранее синоптики заявляли, что в центральную Россию придут сибирские морозы, которых не было уже несколько лет. Специалисты рекомендовали беречь гражданам здоровье и запастись теплыми вещами.