Врач общей практики терапевт Лариса Алексеева дала советы, которые помогут подготовиться к крещенским купаниям. Те, кто ежедневно тренируются и закаляются, легко переносят погружение в прорубь, а вот те, кто делает это раз в год, должны подойти к вопросу серьезно.Чтобы не заболеть и бодро пережить данную процедуру, нужно подготовиться заранее.- Можно устраивать контрастный душ дома в ванной или окунаться в специальные купели в фитнес-клубах. Такая тренировка поможет подготовить сосуды к процедуре. Обливания холодной водой нужно начинать со стоп и постепенно продвигаться вверх, - говорит Алексеева в беседе с RT.Во время купания нужно соблюдать определенные правила: на голову нужно надеть любую шерстяную шапочку, а вот резиновая запрещена. Это защитит голову от мороза.- Прежде чем окунуться в купель, разомнитесь, проведите упражнения на свежем воздухе. Подойдет бег на месте, растирание тела, чтобы улучшилось кровообращение, — рассказала врач.Перед окунанием в купель стоит выпить горячий чай с лимоном и имбирем, а вот от алкоголя лучше отказаться.- Людям с острой сердечной недостаточностью и тем, у кого есть заболевания лёгких, например бронхиты, купания противопоказаны, - отметила эксперт.Крещенские купания традиционно пройдут по всей России в ночь с 18 на 19 января.В МЧС напоминают, что совершать омовение нужно только в специально оборудованных местах — там, где точно безопасно. Сотрудники службы заранее проверяют лед и дно, а в саму праздничную ночь следят за купающимися. Например, в Московской области подготовят более 200 купелей, сообщает телеканал \\"360\\".