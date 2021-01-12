2020 год был финансово сложным годом, доходы у многих людей серьезно сократились. С банковских вкладов снимали сбережения, одни, чтобы жить, другие – из-за снижения процентных ставок.Согласно исследованию ЦБ, за прошлый год на 10 процентов выросло число тех, кто предпочитает хранить сбережения в наличных. Теперь таковых 34 процента. Причем в ноябре и декабре 2020 года их число росло.Причин, по которой выбирают именно деньги «под матрасом» много. Это кажется надежней, тем более в пандемию закрывались филиалы банков. А еще большинство россиян просто недостаточно осведомлены про иные инструменты для сбережения средств.Эксперты прогнозируют, что в новом году будет расти популярность инвестиций. В ближайшие годы это может вызвать отток до 10% средств с депозитов.По информации Банка России, четверть россиян считает, что за 2021-й их материальное положение ухудшится, такой ответ дали на 13 п.п. больше опрошенных, чем в начале 2020 года, пишет газета «Известия».Тем временем, рубль продолжает уступать позиции доллару. Эксперты называют сразу несколько причин для укрепления доллара и напоминают, что если текущий подъем американской валюты получит продолжение, под ощутимым давлением могут оказаться сырьевые площадки, включая золото, которое сегодня отступило к одномесячным минимумам, после чего сократило внутридневные потери, пишет Свободная пресса.