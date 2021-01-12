Конгрессмен-республиканец Том Рид завил, что во вторник республиканцы намерены внести в палату представителей США резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа. Эти действия вызваны событиями прошлой недели, когда сторонники Трампа штурмом взяли Капитолий, в чем позднее обвинили пока еще действующего президента США.\\"Я намерен во вторник присоединиться к своим коллегам по палате представителей и внести резолюцию с порицанием, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января\\", - написал Рид в своей статье для New York Times.На самого Трампа позорный момент с порицанием не окажет воздействия, но в истории он негативно скажется на его репутации. Официальное порицание конгресс выносил ранее всего двум президентам в истории страны - Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену.Напомним, что 6 января Конгресс утвердил результаты голосования прошедших ноябрьских выборов. Следующим президентов США станет Джо Байден. Инаугурация пройдет 20 января.