Ведущий специалист центра погоды \\"Фобос\\" Михаил Леус рассказал, какая погода ожидает москвичей во вторник.\\"Сегодня погоду в столице будет определять гребень антициклона, который усиливается с северо-востока. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Температура в Москве опустится до минус 10-12, по области до минус 10-15 мороза\\", — сообщил Леус РИА Новости.При этом синоптик отметил, что самая низкая температура была зафиксирована в столице этой зимой 10 декабря, когда столбики термометров опустились до отметки -12,6 градуса. Он также подчеркнул, что ветер будет восточным, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.Напомним, что ранее специалисты предупреждали о том, что в центральной части России ожидаются сильнейшие морозы, которых не было три года.