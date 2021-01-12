В организме россиянки, болеющей лимфомой, было найдено 18 мутаций коронавируса.Иммунитет 47-летней женщины был сильно снижен, она полгода не могла избавиться от симптомов, вызванных коронавирусом, до тех пор, пока специалисты не выявили, что ее организм борется сразу с несколькими мутациями инфекции. Случай описан российскими учеными на сайте virological.org.Пациентка заразилась коронавирусом в апреле прошлого года, когда проходила химиотерапию. Вплоть до 9 сентября взятые у нее анализы показывали положительный результат на инфекцию.Расшифровка генома показала наличие множества новых мутаций, два из которых были идентичны тем, что обнаружили у норок в Дании.Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России может появиться свой уникальный штамм коронавируса, как это произошло в Великобритании.\\"Чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм\\", - сказал ученый, объяснив это тем, что в России определяют первичную аминокислотную и нуклеотидную последовательности меньшее количество образцов вирусов, чем в Великобритании.