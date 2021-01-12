Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля 2021 года, сообщается на сайте правительства.- Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года, - уточняется в сообщении кабинета министров.Напомним, как сообщал сайт KP.ru, Россия приостановила авиасообщение с Великобританией в полночь 22 декабря. Оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавирусом объявил накануне, что временная мера принята до 12 января.В декабря 2020 года министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил о появлении в стране новой мутации коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новый штамм коронавируса может быть заразнее существующего COVID-19 на 70% и объявил о введении локдауна в Лондоне и на юге Англии.10 января глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в России первого случая завоза \\"британского\\" штамма коронавируса в Россию.