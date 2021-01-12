Потеря обоняния (гипосмия) оказалась симптомом неизлечимой болезни Паркинсона.Специалисты отмечают, что запахов не чувствуют до 90% людей с этим недугом. Потеря обоняния может произойти за десять лет до того, как врачами будет поставлен страшный диагноз, сообщает издание Express со ссылкой на данные Фонда Паркинсона.Ученые предположили, что болезнь может начинаться в обонятельной луковице — контролирующей обоняние части мозга — а также кишечнике. Предполагается, что в этих частях тела могут образовываться сгустки альфа-синуклеина, которые после этого мигрируют в другие части мозга.Также к ранним симптомам относят чрезмерную потливость и перхоть.Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, характерное для людей пожилого возраста. При болезни нарушается двигательная функция, ригидность мышц и тремор покоя.