Российский тяжёлый ударный беспилотник С-70 \\"Охотник\\" нанёс бомбовый удар по наземной мишени во время лётных испытаний на полигоне Ашулук. \\"Охотник\\" сбросил из внутрифюзеляжного отсека неуправляемые авиабомбы калибра 500 килограммов.- Цель была поражена с высокой точностью, - передаёт РИА Новости слова своего источника в оборонно-промышленном комплексе.Отмечается также, что прошедшие испытания по поражению наземных целей не были первыми для российского беспилотника.Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 3 августа 2019 года состоялся первый полёт \\"Охотника\\". Дрон может поражать неподвижные и ограниченно подвижные наземные цели в автономном режиме и разгоняться до тысячи километров в час.Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого разработал беспилотник по схеме \\"летающее крыло\\". Взлётная масса аппарата составляет 20 тонн, длина - 14 метров, а размах крыльев - 19 метров.