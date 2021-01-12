Популярная ведущая и певица Ольга Бузова поделилась с радио \\"Комсомольская правда\\" о том, как ей в карьере помог \\"Дом-2\\".Ольга отметила, что популярный телепроект стал ее альма-матер, и она и никогда от него не откажется.\\"По поводу «Дома-2» было очень много негатива. Но есть один факт, который невозможно не принять. Этот проект, он легендарный. Он знаковый, он узнаваемый на 100%. Я, в отличие от других участников, никогда от своей альма-матер не отрекусь\\",- сказала Ольга.Певица отметила, что расстроилась после новости о закрытии проекта, но это создало вокруг ее участников дополнительный ажиотаж и внимание.Ольга Бузова подчеркнула, что ее иногда не берут на концерты и различные телевизионные проекты из-за того, что считают \\"Дом-2\\" не достойной программой, а ведь она долгое время являлась его лицом. Но певица не отчаивается и отмечает, что у нее нет на это времени. Она активно строит и воплощает в жизнь творческие планы.