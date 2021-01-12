Китайские ученые выяснили, что тип кишечных бактерий и их количество влияют на тяжесть течения коронавируса.Дисбаланс в микробиоме кишечника, по мнению авторов, может стать причиной затяжного COVID. Результаты исследования опубликованы в журнале Gut Британской медицинской ассоциации.С февраля по май 2020 года ученые из Гонконга проводили анализы крови и стула у 100 пациентов больниц с подтвержденным COVID-19.Результаты показали, что состав микробиома кишечника у участников с COVID-19 и без него значительно различается, независимо от того, лечились они антибиотиками или нет.\\"В свете сообщений о том, что у части выздоровевших пациентов даже спустя 80 дней после начального появления симптомов COVID-19 наблюдаются усталость, одышка и боли в суставах, мы полагаем, что эти проблемы со здоровьем могут быть связаны с дисбалансом микробиома кишечника, вызывающим нарушение иммунитета\\", — сказано в пресс-релизе Британской медицинской ассоциации.Таким образом специалисты пришли к выводу, что поддержка полезных видов кишечных бактерий с большей вероятностью станет новым способом смягчить течение болезни.