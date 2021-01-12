В России за прошедшие сутки коронавирус выявили у 22 934 человек. Новые случаи коронавируса обнаружены во всех 85 регионах страны. 12,3% новых заболевших переносили коронавирус без каких-либо симптомов болезни. Общее число заразившихся в России за всё время эпидемии достигло 3,4 миллиона человек.Больше всего заражённых выявлено в Москве - 5 001 человек. На втором и третьем местах Санкт-Петербург и Московская область с 2 731 и 1 083 новыми случаями заражения соответственно.За сутки в России смогли выписаться после лечения от коронавируса 24 755 человек, а за всё время пандемии - 2,8 миллиона.Скончался за прошедшие сутки 531 человек. Всего жертвами коронавируса в России стали 62 804 человека.