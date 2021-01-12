Врач-диетолог Анна Коробкина объяснила, почему дробное питание может вызвать диабет. По ее словам, даже простое яблоко в качестве перекуса может спровоцировать заболевание. Это происходит из-за того, что не выдерживается достаточный интервал между приемами пищи.- Кусочничество — плохая привычка, когда организм вынужден все время вырабатывать инсулин. Позавтракали, через час съели яблоко, потом печенье, потом кофе. Получается, что перекусы каждый час, - пояснила доктор в беседе с Ридусом.Это приводит к тому, что постоянно повышается уровень глюкозы в крови. Организм вынужден выделять инсулин, чтобы держать нормогликемию - нормальное содержание глюкозы в крови.- И, собственно, у каждого органа есть свой резерв, и когда он будет истрачен — никто не знает, — считает диетолог.Перерыв между приемами пищи должен превышать три часа, а оптимально - четыре, чтобы уровень глюкозы был стабильным.- Дробное питание строится на принципе, когда уровень глюкозы поднимается, вырабатывается инсулин, он начинает плавно снижаться, выделяет энергию все это время, и вот это происходит в течение трех-пяти часов. Вот два часа — это уже мало, - заключила специалист.Она также посоветовала внимательно следить за составив продуктов, контролировать содержание сахара в них.