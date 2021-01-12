В России создана программа, определяющая коронавирус за минуту. Лаборатория искусственного интеллекта \\"Сбера\\" создала алгоритм для мгновенного выявления вероятности заболевания.Вирус определяется по голосу, дыханию и кашлю. Информация о пациенте собирается в виде звуковых файлов, которую анализирует сверхточная нейронная сеть.Специалисты уточнили, что нейронная система была обучена на основе более трех тысяч образцов дыхания и кашля, полученных из российских клиник. Они отметили, что программа является персональным ежедневным чекером.«Наша модель пока не достигает точности биологического ПЦР-теста, что неудивительно, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики», — сказали создатели агентству РИА Новости.Специалисты пообещали, что в скором времени программу, определяющую вероятность наличия коронавируса по кашлю, можно будет установить на айфоны.