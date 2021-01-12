Гражданство Мальты за инвестиции получили в 2019 году более трёх тысяч человек, их имена опубликовало правительство Мальты.Так, в перечне участников государственной программы, получивших гражданство Мальты, с которым ознакомился РБК, числится основатель и совладелец производителя кровельных материалов \\"Технониколь\\" Сергей Колесников.Бизнесмен подтвердил изданию факт получения гражданства:- На сегодняшний день у меня уже есть предприятия в четырех странах Европы, на этом останавливаться не планирую, новый паспорт позволяет экономить время на передвижении и расширить географию стран безвизового въезда, - объяснил Колесников.В списке, по данным РБК, также числятся полные тезки других россиян: основателя и совладельцы сети магазинов товаров для ремонта \\"Петрович\\" Андрианв Мельникова, сына экс-главы \\"Роснефти\\" Сергея Богданчикова Алексея, одного из основателей девелопера ЛСР Георгия Ведерниковв, акционера компании \\"Вертикаль\\" Георгия Чумбуридзе, совладельца \\"Валента Фарм\\" Антона Стрекалова и генерального директора энерготрейдера \\"Русэнергосбыт\\" Андрея Зиновьева.Ранее сайт KP.ru рассказывал, зачем богатейшие россияне оформляют себе гражданство маленького островного государства в Средиземном море. Граждане Мальты получают возможность безвизового посещения 183 стран, снижение налоговой нагрузки и освобождение от обязанность отчислять в казну долю доходов из иностранных источников.Ради этого необходимо вложить 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, выкупить государственные ценные бумаги на 150 тысяч евро и приобрести недвижимость.