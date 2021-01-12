На юге-востоке столицы во вторник, 12 января, произошло возгорание в одном из хостелов. Пожар произошел в одном из домов по адресу Волгоградский проспект.В ГУ МЧС России по Москве рассказали, что сведения о возгорании поступили утром в 10:25.. Пожарные прибыли на место происшествия, установили, что пожар происходит в трехэтажном здании гостиничного типа.Из хостела \\"Луна\\" были эвакуированы 15 человек, сообщает агентство ТАСС. По данным спасателей, жертв среди постояльцев на месте происшествия нет.Спасатели отметили, что два человека надышались дымом. Им была оказана медицинская помощь.В пресс-службе ГУМЧС России по Москве уточнили, что пожар в трехэтажном здании хостела уже ликвидирован пожарными. Причиной возгорания стали личные вещи в одном из помещений на площади пять квадратных метров.