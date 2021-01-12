Глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге рассказала о ситуации с коронавирусом.\\"В России отмечено снижение на 16% числа госпитализированных пациентов с коронавирусом\\", — сказала Попова.Она также рассказала, что в 22 регионах России отмечается снижение заболеваемости коронавирусом, в 61 регионах наблюдается стабилизация, а рост заболеваемости отмечен в двух регионах.Попова отметила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется.\\"По динамике эпидпроцесса в целом в Российской Федерации в последние дни предыдущего года и в первую декаду года нынешнего мы отмечаем стабилизацию и снижение количества заболевших и суточного показателя заболеваемости с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения\\", - подчеркнула Попова.Отметим, что в своей речи премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил внимательно следить за распространением коронавируса после новогодних праздников.