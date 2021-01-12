Среди тех, кто уже прошёл вакцинацию от коронавируса в Москве, более 40% - люди старше 60 лет, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.- 42%, то есть почти половина, прошедших вакцинацию от COVID-19 в городских поликлиниках, — это люди старше 60 лет, - привёл слова Раковой оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса.Вице-мэр также заявила, что пожилые москвичи - главная группа риска. Они чаще остальных страдают от тяжёлой формы коронавируса. Ракова также поблагодарила их за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью близких.