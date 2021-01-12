Вероятность возникновения \\"российского\\" штамма коронавируса оценил вице-президент Международной Академии наук и руководитель отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев. Он заявил, что в результате специфических мутаций коронавируса, наподобие тех, которые выявили накануне у россиянки с 18 мутациями болезни, не происходит принципиально важных изменений в его антигене.\\"Те вакцины, которые сейчас предложены, они вполне эффективны против этих штаммов\\", — сказал Зуев в комментарии \\"360\\".Ранее ученые описали случай 47-летней российской пациентки, болеющей лимфомой, у которой было выявлено 18 штаммов коронавируса.Зуев отметил, что это единичный случай и пока рано говорить о выявлении характерного для нашей страны штамма, как это произошло в Великобритании.При этом директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург ранее предположил, что в скором времени может появиться особенный для России штамм коронавируса.