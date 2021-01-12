Власти Московской области продлили до 6 февраля удалённый формат обучения для студентов. Об этом сообщается в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьёва.В заявлении главы региона в его Telegram-канале сказано, что с 13 января 2021 года по 6 февраля 2021 года включительно учащиеся образовательных организаций будут учиться \\"с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий\\".Кроме того, карты студентов для проезда будут также заблокированы до 6 февраля. Напомним, изначально в Подмосковье ограничения на поездки ввели до 29 ноября, затем режим продлили до 13 декабря, а после — до 12 января.Московская область занимает третье место по ежесуточному числу заражённых коронавирусом после Москвы и Санкт-Петербурга. За всё время пандемии коронавируса в России в Подмосковье зафиксировано 169 724 заразившихся. Врачи смогли вылечить уже 128 052 человека. Скончались от коронавируса 3 112 человек.