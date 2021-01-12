Со дна Яванского моря группой водолазов был поднят \\"черный ящик\\" разбившегося 9 января индонезийского Boeing 737-524.Об этом сообщил во вторник руководитель пресс-службы ВМС республики Юлиус Виджохоно.\\"Устройство извлечено и находится в пути на берег\\", - сказал он. При этом представитель военно-морских сил не уточнил, о каком именно самописце идет речь, а также о его состоянии. \\"Нужно дождаться, когда \\"черный ящик\\" будет на берегу\\", - сказал Юлиус Виджохоно порталу Detik.Напомним, что в субботу самолет авиакомпании Sriwijaya Air вылетел из Джакарты в город Пантианак, но спустя непродолжительное время после взлета пропал с радаров. На борту воздушного судна находились 62 человека, среди которых были дети, в том числе и младенцы.Позже очевидцы рассказали, что Boeing 737-524 упал в районе архипелага Серибу. На месте крушения спасатели нашли части тел и детали воздушного судна. Представители национального поисково-спасательного агентства отметили, что самолет не подавал аварийных сигналов.