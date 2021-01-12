Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск написал в Twitter ответ на сообщение российской госкорпорации Роскосмос о праздновании дня рождения советского конструктора Сергея Королёва«Сегодня ракетно-космическая отрасль отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Королёва», - говорится в сообщении российской госкорпорации, где также отмечается, что Королев был одним из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, основоположником практической космонавтики.«Он был великолепен», - написал Маск в ответ на русском языке.Напомним, под руководством Сергея Королёва был организован и осуществлён запуск первого искусственного спутника Земли, а также первого космонавта Юрия Гагарина. За свою карьеру советский конструктор дважды стал героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии. Кроме того, знаменитый ученый был награждён орденом «Знак Почёта» и тремя орденами Ленина.Как писал сайт kp.ru, в июле Маск сообщил, что пообщался с семьей Сергея Королева, однако о деятелях разговора он не рассказал.