Скорее всего, через пару недель нас ждет новый всплеск заболеваемости коронавируса. Такое предположение высказал заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Это связано с инкубационным периодом инфекции.- Мы уже наблюдали подобное в сентябре, когда многие вернулись в офисы с дистанционной работы, а дети и студенты приступили к очной учебе, - объяснил Горелов в интервью \\"Российской газете\\".Сейчас происходит нечто похожее. После долгих каникул, которые многие провели за городом, люди возвращаются в офисы. А дети в скором времени выйдут в школу. Все это приводит к увеличению контактов и, как следствие, всплеску заболеваемости.По словам эксперта, волнообразные колебания при распространении вируса - стандартная картина. Тем более, что популяционный иммунитет в стране только формируется.Именно поэтому сейчас не стоит пренебрегать санитарными нормами. Надо по-прежнему носить маски и соблюдать дистанцию.