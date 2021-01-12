Производитель вакцины от коронавирусной инфекции «Спутника V» не запрашивал сертификацию в Европейском союзе, но поддерживает контакты с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА). Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.«По российской вакцине я могу сказать только, что компания находится в контакте с ЕМА, но не запрашивала сертификацию вакцины для рынка ЕС», - заявил представитель ЕК., комментируя вопрос о возможности расширения поставок российского препарат в другие страны сообщества, кроме Венгрии.Напомним, ранее появилась информация о том, что 28 декабря Венгрия получила первую партию вакцины «Спутник V», а в январе - марте страна получит все необходимые дозы препарата. Как писал сайт kp.ru, эффективность российской препарата превышает 95%. Кроме того, при очередном промежуточном испытании вакцина оказалась одинаково эффективной на 42-й день введения первой дозы или на 21-день после введения обоих компонентов вакцины.