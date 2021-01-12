Составлены первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов. Об этом говорится в сообщении в Роскомнадзоре.«В присутствии представителей СМИ-иноагентов протоколы составлены из-за отсутствия маркировки на четырех сайтах», - отмечено в сообщении ведомства во вторник, 12 января.Составленные протоколы в течение трех рабочих дней поступят в мировой суд, где будет принято решение о наложении административных штрафов.Протоколы составлены по статье 19.34.1 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение средствами массовых информаций, которые выполняют функции иностранного агента, требований закона о маркировке распространяемой информации.Согласно статье 19.34.1, за соответствующие правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей для юридических лиц, и 50 тысяч рублей – для должностных лиц