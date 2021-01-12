В 2021 году в Россию не поступит вакцина от коронавируса, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech. Государство не планирует закупать ни один из этих препаратов.- Pfizer не обращалась к российскому регулятору за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ. На госуровне закупок их препарата не планируется, никаких переговоров с ними не ведется, - передаёт \\"Интерфакс\\" слова одного из своих источников на фармрынке и в госструктурах.В пресс-службе Pfizer заявили, что в 2021 году компания будет поставлять вакцины только по заранее заключённым госконтрактам. Напомним, вакцины Pfizer и Moderna в России не зарегистрированы.Сейчас в России официально зарегистрированы две разработанные в России вакцины: \\"Спутник V\\" и \\"ЭпиВакКорона\\". Во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что уже в начале 2021 года в России будут произведены миллионы доз вакцины от коронавируса.Путин также анонсировал разработку \\"лайт-версии\\" вакцины от коронавируса.Летом 2020 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия договорилась о производстве на территории страны вакцины AstraZeneca, разработанной Оксфордским университетом.Сайт KP.ru также сообщал, что для населения США не хватает вакцин немецкой фармацевтической компании BioNTech и её американского партнера Pfizer, поскольку их раскупили другие страны. Власти заказали 100 миллионов доз и планировали приобрести ещё 500 миллионов, но теперь поставки могут быть сорваны.