Ученые установили, почему жители итальянского острова Джильо не болеют коронавирусом, несмотря на то что туда неоднократно приезжали туристы с COVID-19.Остров Джильо находится у побережья Тосканы, и там до сих пор отсутствуют зарегистрированные случаи коронавируса среди местного населения, все случаи - только у туристов. При этом туристы контактировали с местными жителями, не соблюдая социальную дистанцию или какие-либо карантинные меры.Исследователи назвали две причины. Первая из них является чистейший воздух на территории острове. По мнению исследователей, воздух играет ключевую роль в ограничении распространения инфекции.Второй причиной нераспространения инфекции назвали возможное наличие у всех жителей острова перекрестного иммунитета к близкородственному эндемичному патогену. Экперты подчеркивают, что перекрестный реактивный иммунитет играет важную роль в сопротивлении инфекциям.Работа исследователей была опубликована на сайте medRxiv.