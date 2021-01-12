Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против применения в стране разработанной в России от коронавируса \\"Спутник V\\", опасаясь \\"пропагандистского эффекта\\".- Я хочу чётко сказать, что пропагандистские возможности \\"Спутника V\\" намного превышают его реальные возможности и эффективность, - заявил министр в эфире украинского телеканала \\"1+1\\".Кулеба также отметил, что Россия заботится не о здоровье граждан Украины, а о \\"навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путём поставки вакцины\\".- Есть фактор, который намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский. Это фактор пропагандистский, - добавил глава украинского МИД.Член Совета Федерации Алексей Пушков в ответ на это заявил в своём Telegram-канале, что идеология Дмитрия Кулебы - это демагогия.Напомним, в начале января Министерство здравоохранения Украины сообщило о невозможности зарегистрировать российскую вакцину \\"Спутник V\\" до окончания третьей фазы испытаний препарата.Сайт KP.ru сообщал, что, по словам главы редакционного совета портала \\"Обозреватель\\" Михаила Бродского, украинские политики тайно получают вакцины от коронавируса.