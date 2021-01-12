Накануне своего 35-летия самая популярная девушка страны Ольга Бузова стала гостьей радио \\"Комсомольская правда\\". Среди прочего телеведущая рассказала про роман с Давидом Манукяном. Они встречаются уже 17 месяцев, но многие до сих пор считают, что их пара - это чисто пиар и коммерческий проект.- Я спокойно на это реагирую. Единственное, очень странно, что мы перестали верить в любовь. Мы везде ищем подвох. Видимо, у нас сейчас такая сложная жизнь, что мы перестали верить в чувства. А все на самом деле просто: мы нашли друг друга, - рассказала Бузова в эфире.С другой стороны, телеведущая отметила, что люди имеют полное право так думать. Ведь шоу-бизнес погряз в любовных историях, которые придумываются ради пиара.- У нас с Давидом есть свой мир, в который мы никого не пускаем. И я очень берегу это и не хочу превращаться в пару, которая на виду у всех, - заключила Ольга.