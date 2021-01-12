Во вторник, 12 января, в Берлине начались переговоры политических советников лидеров «Нормандской четверки». Со стороны России участие принимает замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.Ранее источник в российской делегации сообщил, что в ходе встречи обсудят реализацию итогов Парижского саммита 2019 года в части политического урегулированию конфликта в Донбассе.Напомним, консультация политического советников «нормандской четверки» состоялась 11 сентября в Берлине. После этого Козак заявил, что прорыва достигнуто не было, и сообщил об отсутствии оснований для проведения саммита в «Нормандском формате». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что договоренности, достигнутые в Париже на саммите в Нормандском формате, еще не выполнены, поэтому «преждевременно» говорить о новой встрече «нормандской четверки», и отметил, что «у всех глав государств есть намерения продолжать этот процесс».