Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал бандитскими санкции стран Евросоюза в отношении нескольких белорусских компаний и поручил симметрично ответить Западу.Лукашенко дал поручение вице-премьеру Юрию Назарову и министру промышленности Петру Пархомчику, сообщает Sputnik Беларусь.В сообщении Telegram-канала \\"Пул первого\\", близкого к пресс-службе белорусского президента, опубликовали видео встречи Лукашенко с вице-премьером и министром.- Пара-тройка наших предприятий попала под так называемые бандитские санкции со стороны Запада. Задача правительству: мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции – мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и соответствующим образом отреагировать, - заявил Лукашенко, призвав \\"не бояться\\" и \\"уже показывать зубы\\".Лукашенко также напомнил о необходимости поддержать предприятия Беларуси, которые попали под санкции.