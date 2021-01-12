Британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински назвал опасным проект газопровода «Северный поток-2», и призвал правительство Великобритании ввести санкции против компаний, связанных с проектом трубопровода.«Нас больше не сдерживает членство в Евросоюзе, мы должны следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против любой компании, вовлеченной в строительство \\"Северного потока-2\\"», - заявил британский политик.Кочински назвал проект «реальной проблемой» для многих политиков. В особенности, по его словам, газопровод для стран-участниц объединения «Инициатива трех морей» - 12 стран Евросоюза, у которых есть выход к Балтийскому, Адриатическому, Черному морям.Опасность проекта политик объяснил тем, что трубопровод ведет в Россию «в обход всех газовых и нефтяных сетей», а также проходит через территории стран-членов НАТО. В связи с этим он призвал британского премьер-министра Бориса Джонсона «проявить такую же смелость», как Вашингтон, и ввести ограничения в отношении любой компании, участвующей в проекте.Напомним, накануне в ответ на американские санкции региональный парламент федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в Германии одобрил инициативу по созданию экологического фонда, благодаря которому в числе прочего предполагается защитить интересы участников проекта.